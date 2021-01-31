شاهد عيان على حريق الطوابق: الأدخنة مستمرة حتى الآن.. والعمارة مخالفة

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كشف أحمد خالد، شاهد عيان على حريق الطوابق، التفاصيل المتعلقة بحريق عمارة الطوابق في منطقة فيصل.



وقال "خالد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن الحريق اندلع في أحد مصانع الأحذية منذ الساعة العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن عمليات الإطفاء مستمرة حتى الآن.



وأضاف أن الحريق كبير وتسبب في إصابة من 3 إلى 4 من رجال المطافي، ولكون العمارة مخالفة وعلى الطريق الدائري فهناك خوف كبير من انهيار العمارة نتيجة اندفاع المياه وهذا سينتج عنه كارثة كبيرة.



