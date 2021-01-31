لرجيم صحي.. جربي تحضير متبل الأفوكادو

المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة (حجم متوسط، مقطّع نصفين)

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 200 درجة، وادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.‏

‏ضعي قطع الأفوكادو بصينية الفرن واخبزيها لـ20 دقيقة حتى تنضج.‏

‏أخرجي صينية الأفوكادو من الفرن واهرسيها في محضرة الطعام حتى تحصلي على مزيج ناعم.‏

أضيفي الطحينة، عصير الليمون الحامض، الثوم، الملح والفلفل الأسود. ‏ ‏

ضعي مزيج المتبّل في طبق التقديم، وأضيفي زيت الزيتون وقدميه.