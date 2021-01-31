لرجيم صحي.. جربي تحضير متبل الأفوكادو
الأحد 31/يناير/2021 - 09:31 م
المقادير
- الأفوكادو : 2 حبة (حجم متوسط، مقطّع نصفين)
- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)
- الثوم : فص (مهروس)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 200 درجة، وادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.
ضعي قطع الأفوكادو بصينية الفرن واخبزيها لـ20 دقيقة حتى تنضج.
أخرجي صينية الأفوكادو من الفرن واهرسيها في محضرة الطعام حتى تحصلي على مزيج ناعم.
أضيفي الطحينة، عصير الليمون الحامض، الثوم، الملح والفلفل الأسود.
ضعي مزيج المتبّل في طبق التقديم، وأضيفي زيت الزيتون وقدميه.