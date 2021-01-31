لرجيم صحي.. جربي تحضير متبل الأفوكادو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
المقادير
- الأفوكادو : 2 حبة (حجم متوسط، مقطّع نصفين)
- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)
- الثوم : فص (مهروس)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 200 درجة، وادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.‏
‏ضعي قطع الأفوكادو بصينية الفرن واخبزيها لـ20 دقيقة حتى تنضج.‏
‏أخرجي صينية الأفوكادو من الفرن واهرسيها في محضرة الطعام حتى تحصلي على مزيج ناعم.‏
أضيفي الطحينة، عصير الليمون الحامض، الثوم، الملح والفلفل الأسود. ‏ ‏
ضعي مزيج المتبّل في طبق التقديم، وأضيفي زيت الزيتون وقدميه.

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