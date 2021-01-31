الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأحد 31/يناير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري بداية من تاريخ اليوم 31 يناير 2021 وحتى 5 فبراير 2021

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن البلاد تتعرض لحالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، بدءً من اليوم ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرود ليلاً، ويستمر الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً حتى الثلاثاء المقبل.

وتشهد البلاد يوم الاربعاء المقبل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن الطقس الخميس تشهد البلاد أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية، جنوب سيناء، شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، يوم الجمعة المقبلة.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

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