آخر تطورات لحاق هاني والشحات بتدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة الدحيل

آخر تطورات لحاق هاني والشحات بتدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة الدحيل
الأحد 31/يناير/2021 - 09:25 م
علي خلاف
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مدى جاهزية الثنائي محمد هاني وحسين الشحات لمواجهة الدحيل القطري في إفتتاحية مباريات مونديال الأندية.
تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول، سينتظم في التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي غد الاثنين.
وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات".
وأكمل سيد عبد الحفيظ: " حسين الشحات سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل".
وبشأن إصابة محمد هاني أوضح عبد الحفيظ أن الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيكون جاهزّا للعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.
وأتم : "هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".