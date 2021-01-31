آخر تطورات لحاق هاني والشحات بتدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة الدحيل

الأحد 31/يناير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مدى جاهزية الثنائي محمد هاني وحسين الشحات لمواجهة الدحيل القطري في إفتتاحية مباريات مونديال الأندية.

تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول، سينتظم في التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي غد الاثنين.

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات".

وأكمل سيد عبد الحفيظ: " حسين الشحات سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل".

وبشأن إصابة محمد هاني أوضح عبد الحفيظ أن الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيكون جاهزّا للعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

وأتم : "هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".



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