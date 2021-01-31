وزير النقل: 37 مليار جنيه تكلفة تطوير الطرق المحلية قبل نهاية 2024

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن وجد كل التعاون من العاملين في كل قطاعات بوزارة النقل، وإصرارا كبير منهم على تطوير، معقبًا: "كل العاملين في وزارة النقل لديهم إصرار على النجاح، وهو دا الإنسان المصري، الذي ينجح متى توفرت له الظروف المواتية للنجاح"



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك توجيهًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة الطرق المحلية بقيمة تقدربـ37 مليار جنيه.



ولفت إلى ان الاموال متاحة لتطوير الطرق المحلية، ولكن تصرف على فترات، معقبًا: "احنا بنسابق الزمن، وعندنا تكليف من الرئيس على الانتهاء من كل هذه المشروعات نهاية2024"

