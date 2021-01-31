حياة كريمة": تنفيذ مشروع تطوير القرى يمثل تحدي أمام جهات التنفيذ"

الأحد 31/يناير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التضامن، أن هناك دور مكثف من الجهات المعنية للعمل فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تشمل 4500 قرية، وهي القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المبادرة تهتم بالوجه القبلي، حيث تم التوافق على 51 مركزا بينهم 32 في الوجه القبلى ضمن خطة التطوير.

وأضاف، أن رئيس الوزراء وافق على مركز قوص بمحافظة قنا، موضحا أنه تم التكليف بزيادة العمل في مركز الوقف بقنا لإعداد المخططات ووضع برامج زمنية لتنفيذ كل التدخلات من بنية أساسية أو خدمات اقتصادية أو المحور الاجتماعى.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن المبادرة تشمل تدخلات في البنية التحتية وتشمل كل القطاعات من صرف صحي وكهرباء ومياة وغيرها من الخدمات، وتنفيذ هذا غاية في الصعوبة، ويمثل تحدي أمام جهات التنفيذ.

وأوضح، أنه تم الاتفاق مع الأهالي والمجتمعات المحلية على تشكيل لجان تنمية على مستوى كل قرية مستهدفة في المشروع.

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