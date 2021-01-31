حياة كريمة": تنفيذ مشروع تطوير القرى يمثل تحدي أمام جهات التنفيذ"

حياة كريمة": تنفيذ مشروع تطوير القرى يمثل تحدي أمام جهات التنفيذ"
الأحد 31/يناير/2021 - 09:21 م
داليا الحسين
أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التضامن، أن هناك دور مكثف من الجهات المعنية للعمل فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تشمل 4500 قرية، وهي القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المبادرة تهتم بالوجه القبلي، حيث تم التوافق على 51 مركزا بينهم 32 في الوجه القبلى ضمن خطة التطوير.
وأضاف، أن رئيس الوزراء وافق على مركز قوص بمحافظة قنا، موضحا أنه تم التكليف بزيادة العمل في مركز الوقف بقنا لإعداد المخططات ووضع برامج زمنية لتنفيذ كل التدخلات من بنية أساسية أو خدمات اقتصادية أو المحور الاجتماعى.
ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن المبادرة تشمل تدخلات في البنية التحتية وتشمل كل القطاعات من صرف صحي وكهرباء ومياة وغيرها من الخدمات، وتنفيذ هذا غاية في الصعوبة، ويمثل تحدي أمام جهات التنفيذ.
وأوضح، أنه تم الاتفاق مع الأهالي والمجتمعات المحلية على تشكيل لجان تنمية على مستوى كل قرية مستهدفة في المشروع.
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