أستاذ طب نفسي يقدم روشتة للتعامل مع الطلاب في ظل وباء كورونا

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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن وباء كورونا أثر على نفسية طلاب المدارس، لافتا إلى أن الأسر عليها دور كبير في تهيئة أبنائهم لاستئناف الدراسة بعد تعطلها لفترة بسبب كورونا، وتأجيل الامتحانات.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أي وظيفة جسدية أو نفسية عندما تهدأ وتسترخي تقل الرغبة في معاودة الوظيفة مرة أخرى، ولذلك لابد من التدرج والتسخين، مثل لاعبي الكرة.



وتابع: "مواعيد النوم للطلاب تغيرت بسبب توقف الدراسة، ومن الطبيعي ووقت الاجازة الناس بتنام متاخر، ومفيش نظام في المواعيد"، منوها أن الأب والأم عليهم دور كبير في تهيئة أبنائهم مرة أخرى وعودة النظام مرة أخرى.



وواصل: "لازم نقعد مع أبنائنا لأن دة بيساعدهم كتير، ونعلمهم احترام الفشل، ولو حد اخفق نعرفه أن دة محتمل، وأن دة وضع قائم في الحياة نخفق في بعض الأشياء".



وأردف: "في ثانوية عامة كان حصلت حرب 73 ومقدرناش نروح المدرسة النص الاول من السنة، وقدرنا في ظروف زي دي إننا نتحمل وعديت وحققت ممجموع كويس، وعشان كدة لازم نعود أولادنا أن في ظروف كورونا دلوقتي ولازم نكون أكثر مرونة".