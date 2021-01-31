أستاذ طب نفسي يقدم روشتة للتعامل مع الطلاب في ظل وباء كورونا

أستاذ طب نفسي يقدم روشتة للتعامل مع الطلاب في ظل وباء كورونا
الأحد 31/يناير/2021 - 09:20 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن وباء كورونا أثر على نفسية طلاب المدارس، لافتا إلى أن الأسر عليها دور كبير في تهيئة أبنائهم لاستئناف الدراسة بعد تعطلها لفترة بسبب كورونا، وتأجيل الامتحانات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أي وظيفة جسدية أو نفسية عندما تهدأ وتسترخي تقل الرغبة في معاودة الوظيفة مرة أخرى، ولذلك لابد من التدرج والتسخين، مثل لاعبي الكرة.
وتابع: "مواعيد النوم للطلاب تغيرت بسبب توقف الدراسة، ومن الطبيعي ووقت الاجازة الناس بتنام متاخر، ومفيش نظام في المواعيد"، منوها أن الأب والأم عليهم دور كبير في تهيئة أبنائهم مرة أخرى وعودة النظام مرة أخرى.
وواصل: "لازم نقعد مع أبنائنا لأن دة بيساعدهم كتير، ونعلمهم احترام الفشل، ولو حد اخفق نعرفه أن دة محتمل، وأن دة وضع قائم في الحياة نخفق في بعض الأشياء".
وأردف: "في ثانوية عامة كان حصلت حرب 73 ومقدرناش نروح المدرسة النص الاول من السنة، وقدرنا في ظروف زي دي إننا نتحمل وعديت وحققت ممجموع كويس، وعشان كدة لازم نعود أولادنا أن في ظروف كورونا دلوقتي ولازم نكون أكثر مرونة".