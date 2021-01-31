الباز: إثيوبيا لا تتعامل بشرف في ملف سد النهضة

الباز: إثيوبيا لا تتعامل بشرف في ملف سد النهضة
الأحد 31/يناير/2021 - 09:19 م
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد الباز، أن أثيوبيا لا تتعامل بشرف في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك "لف ودوران" من قبل أثيوبيا على مدار مشوار المفاوضات.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم في حول إجراءات ملئ السد، منوها أن وزير الري والخارجية تحدثا حول موقف مصر في سد النهضة، وموقفهم يؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها.
وتابع: "احنا محتاجين تطمينات أكثر لأن في الآخر مش عاوزين نلاقي نفسنا أمام الأمر الواقع، ومحتاجين شفافية أكثر فيما يتعلق بسد النهضة، لأن بذل المجهود مرهون بتحقيق نتائج".