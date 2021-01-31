الباز: إثيوبيا لا تتعامل بشرف في ملف سد النهضة

الأحد 31/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الدكتور محمد الباز، أن أثيوبيا لا تتعامل بشرف في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك "لف ودوران" من قبل أثيوبيا على مدار مشوار المفاوضات.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم في حول إجراءات ملئ السد، منوها أن وزير الري والخارجية تحدثا حول موقف مصر في سد النهضة، وموقفهم يؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها.

وتابع: "احنا محتاجين تطمينات أكثر لأن في الآخر مش عاوزين نلاقي نفسنا أمام الأمر الواقع، ومحتاجين شفافية أكثر فيما يتعلق بسد النهضة، لأن بذل المجهود مرهون بتحقيق نتائج".

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