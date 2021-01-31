السكة الحديد يصطدم بالدخان في مواجهه من العيار الثقيل بكأس مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يستضيف فريق السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم في مواجهة من العيار الثقيل في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

صعد الفريقان إلى الدور التمهيدي الثالث بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف السكة الحديد على فريق هليوبوليس والشرقية الدخان على فريق المرج.

يحتل فريق السكة الحديد المركز الحادي عشر بالمجموعة الثانية مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة بعد الجولة الحادى عشر حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ستة مباريات، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات، سجل لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكة 9 أهداف.

هدافي السكة في القسم الثاني :

1- اسلام صلاح سولارى هدفين
2- فتحي مجدى هدفين
3- محمد رمزي هدف
4- المتولى محمود هدف
5- محمود كشلط هدف
6- حازم شعيب هدف.

وتعاقد نادي السكه مع 6 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية وهم :

1- أحمد سعودي حارس مرمى البنك
2- سايكو مهاجم المنيا
3- سعد عوض لاعب سيراميكا
4- محمد بركات لاعب الإعلاميين
5- عمرو عزت لاعب البنك الاهلي والإعلاميين
6- عمر سعد لاعب الحرس وسيراميكا.

بينما يحتل فريق الشرقية للدخان قمة المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة بعد فوزه في 9 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراة
سجل لاعبيه 18 هدف وتلقى شباكة 9 أهداف.

هدافي الدخان

1- محمد حسن 6 اهداف
2- محمد الفيل 3 اهداف
3- الحسيني طه هدف
4- كريم خميس هدف
5- علاء محمد هدف
6- محمد وحيد هدف
7- حسنى عزوز هدف
8- محمد صبحي هدف
9- محمد مناع هدف
10- احمد تمساح هدف
11- علاء محمد هدف

وتعاقد نادي الدخان مع 6 صفقات وهم:

1- بابا كار تشارلز من نادي السالمية الكويتي
2- طارق وطنى لاعب الترسانة
3- عماد حمدي حارس مرمى حرس الحدود
4- أحمد سعد لاعب الفيوم
5- احمد حمدي حارس الاتصالات
6- اسلام فتحي مهاجم كوكاكولا

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