السعودية تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

نفذت وزارة التجارة السعودية 4,306 جولات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".





وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 417 مخالفة فورية ، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.





وشملت الجولات مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، ونجران، والقصيم، وعسير، والمدينة المنورة، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والباحة.





وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.