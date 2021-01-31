الأردن وتونس تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر

  

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

 

وأكد الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات والتحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة لبحث آليات زيادة التعاون.

 

واستعرض الوزيران التطورات المرتبطة بالقضايا العربية، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خدمة للقضايا والمصالح العربية.

 

وأكد الصفدي مواقف الأردن الثابتة في دعم أمن تونس واستقراره وعملية الانتقال الديمقراطي التي تعكس طموحات الشعب التونسي.

 

من جانبه، ثمن الجرندي مواقف الأردن ودوره وجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار والدفاع عن القضايا العربية.

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