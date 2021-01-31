انطلاق مسابقة شباب علماء الأوقاف



واكدً أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين، وأن كلية الدراسات الإسلامية والعربية تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لمسابقة شباب علماء الأوقاف (128) إمامًا، على مدار خمسة أيام بدءًا من اليوم الأحد 31 1 2021 وحتى يوم الخميس 4 1 2021م.

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مسابقة شباب علماء الأوقاف بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وخلال فعاليات المسابقة أشاد الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه شباب أئمة وزارة الأوقاف أثناء الاختبارات.