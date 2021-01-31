نشأت الديهي: موقف مصر من أزمة سد النهضة ثابت ومحمي بقوة القانون

الأحد 31/يناير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم السيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، واصفًا إياه بجوكر الاتحاد الإفريقي والعقل المدبر له، لافتًا إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيد الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن اللقاء تناول مناقشة الوضع في منطقة القرن الإفريقي المقلق للقارة الإفريقية بأكملها، إلى جانب الملف الليبي، منوهًا بأن اللقاء لاستعراض ما تم فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي.
وتابع، أن جنوب إفريقيا فشلت كرئيس للاتحاد الإفريقي في إدارة مفاوضات سد النهضة أو محاولة حلحلة الأزمة والوصول لاتفاق على مدار 7 شهور ماضية، منوهًا بأن الرئيس أكد مجدد على ثوابت الموقف المصري بحتمية بلورة اتفاق قانون شامل وملزم لجميع الأطراف، مع رفض مصر القطعي والبات والنهائي المحمي بقوة القانون وقوة الدولة المصرية أي إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل.

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