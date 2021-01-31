ميسي يقود هجوم برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

اعلن رونالدو كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي أتلتيك بيلباو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : مينجويزا ، رونالد أراخو ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا.
خط الوسط : ميراليم بيانيتش ، فرينكي دي يونج ، بيدري.
خط الهجوم : ليونيل ميسي ، عثمان ديمبلي ، أنطوان جريزمان.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي برشلونة المركز الرابع برصيد سبعة وثلاثين نقطة فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز العاشر برصيد أربعة وعشرين نقطة.

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