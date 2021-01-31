أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي

علق المصري محمد صلاح لاعب ليفريول الإنجليزي على فوز فريقه على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

صلاح قال عقب قيادته فريقه لتحقيق الفوز بثلاثية بعدما سجل هدفين في اللقاء :"فوز كبير لنا خارج ملعبنا ، لقد كانوا فريق صعب، أنا أحب وست هام ، لقد سجلت العديد من الأهداف ضدهم".

 

وأضاف :"أود إعطاء الثناء لشاكيري بسبب تمريرته ، الكرة جاءت على قدمي بالضبط".

 

وتابع :"كانت كرة رائعة من شاكيري ، اللمسة الاولى كانت جيدة والانهاء كذلك. لم أتوقع أنه سيمىر بهذا الشكل".

 

وعن رأيه في تنقية الفيديو المساعد قال :"لست معجبا بالڤار ، إنها تقنية تقتل كرة القدم. لا أريد أن أشتكي لأنه سيتم معاقبتي لكنني لست معجبا بهذه التقنية.".

 

وحول سباق التتويج باللقب قال :" السيتي كانوا يعانون في بداية الدوري ، ونحن عانينا مؤخرا. نحن فقط نحتاج للفوز.".


أخبار تهمك

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

كندي يلتهم "الوجبة المستحيلة".. تفاصيل

منذ 33 دقيقة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ 40 دقيقة

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

07:59 م

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

06:08 م

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع