مجلس الوزراء يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

الأحد 31/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أشاد الدكتور محمد الباز، باستجابة مجلس الوزراء على المبادرة التي أطلقها أمس، والتي تهدف إلى توثيق أوضاع القرى قبل إطلاق المشروع القومي لتطوير 1500 قرية، لتوثيق الفرق.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه اقترح مبادرة لاهالي القرى الـ 1500 المستهدفة، في 50 مركز و20 محافظة، بتوثيق مشهد القرى الآن، وأن يقارنوا بين الماضي والحاضر، وشكل القرى قبل وبعد والتحديث.

وتابع: "مجلس الوزراء تواصل مع مبادرة كريمة وطلبوا منهم توثيق وضع القرى الآن، وبعد التطوير"، منوها أنه يشكر مجلس الوزراء على الاستجابة للمبادرة.

ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير القرى هو مشروع الدولة المصرية وليس مشروع لرجل أعمال أو جمعية خيرية، مطالبا الجميع بالتعاون مع الدولة لتنفيذ المشروع.

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