مجلس الوزراء يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

مجلس الوزراء يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها
الأحد 31/يناير/2021 - 09:02 م
داليا الحسين
أشاد الدكتور محمد الباز، باستجابة مجلس الوزراء على المبادرة التي أطلقها أمس، والتي تهدف إلى توثيق أوضاع القرى قبل إطلاق المشروع القومي لتطوير 1500 قرية، لتوثيق الفرق.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه اقترح مبادرة لاهالي القرى الـ 1500 المستهدفة، في 50 مركز و20 محافظة، بتوثيق مشهد القرى الآن، وأن يقارنوا بين الماضي والحاضر، وشكل القرى قبل وبعد والتحديث.
وتابع: "مجلس الوزراء تواصل مع مبادرة كريمة وطلبوا منهم توثيق وضع القرى الآن، وبعد التطوير"، منوها أنه يشكر مجلس الوزراء على الاستجابة للمبادرة.
ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير القرى هو مشروع الدولة المصرية وليس مشروع لرجل أعمال أو جمعية خيرية، مطالبا الجميع بالتعاون مع الدولة لتنفيذ المشروع.