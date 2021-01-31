رسمياً .. بنى سويف يضم لاعب وسط الفيوم ومصر المقاصة بالقسم الثاني

الأحد 31/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
اعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم الحصول على توقيع اللاعب طاهر هارون لاعب خط وسط فرق المقاصة والفيوم وطامية السابق ، لمدة موسمين ونصف بدوري القسم الثاني، بداية من فترة القيد الشتوي الحالية.

وجاء التعاقد مع اللاعب في صفقة إنتقال حر، بناءا على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .

ويعد هارون من مواليد 1995 ولعب بصفوف مصر المقاصة وبصفة الفيوم لمدة خمس سنوات ثم انتقل لصفوف طامية ثم بنى سويف ويجيد اللاعب المشاركة بمركز خط الوسط .

وانضم هارون لصفوف المنتخب الأوليمبى بأكثر من تجمع للفريق الوطنى حينما كان يقوده حسام البدرى كمديرا فنيا .

وكان بنى سويف قد أعلن مؤخراً ضم الثلاثي محمد ابو شعيشع لاعب المقاولون وأحمد قمحه لاعب الفيوم وأحمد ماهر مدافع طهطا .

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