رسمياً .. بنى سويف يضم لاعب وسط الفيوم ومصر المقاصة بالقسم الثاني



ويعد هارون من مواليد 1995 ولعب بصفوف مصر المقاصة وبصفة الفيوم لمدة خمس سنوات ثم انتقل لصفوف طامية ثم بنى سويف ويجيد اللاعب المشاركة بمركز خط الوسط .



وانضم هارون لصفوف المنتخب الأوليمبى بأكثر من تجمع للفريق الوطنى حينما كان يقوده حسام البدرى كمديرا فنيا .



وكان بنى سويف قد أعلن مؤخراً ضم الثلاثي محمد ابو شعيشع لاعب المقاولون وأحمد قمحه لاعب الفيوم وأحمد ماهر مدافع طهطا .

اعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم الحصول على توقيع اللاعب طاهر هارون لاعب خط وسط فرق المقاصة والفيوم وطامية السابق ، لمدة موسمين ونصف بدوري القسم الثاني، بداية من فترة القيد الشتوي الحالية.وجاء التعاقد مع اللاعب في صفقة إنتقال حر، بناءا على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .