باريس سان جيرمان يخسر أمام لوريان بثلاثية في الدوري الفرنسي

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
سقط نادي باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة بنتيجة 2-3 أمام مضيفه لوريان، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.


فقد سان جيرمان نقطتين جديدتين في رحلة الدفاع عن لقب المسابقة، بعدما خسر أمام مضيفه لوريان، وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ليون.


وأهدر سان جيرمان فرصة إنهاء هذه المرحلة في صدارة جدول المسابقة، وبات مهدداً بفقدان المركز الثاني لصالح ليل صاحب المركز الثالث.

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