أحمد موسى يكشف تفاصيل رسالته لوزير النقل ورد الوزير(فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الرسالة التي أرسلها للمهندس كامل الوزير وزير النقل عقب الانتهاء من كلمته أمام مجلس النواب اليوم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رسالته للوزير حملت تحية على بيانه اليوم وجار الرد بشكر لي وشكر لمجلس النواب.

وأكد موسى أو الوزير قال أرجوك اعلن الرسالة على لساني وأني تحت أمر بلدي وتحت أمر الشعب فالشعب يستحق كل جهد وأحاول بقدر الإمكان تنفيذ ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذه.

وأوضح موسى أن وزير النقل أول وزير يحظى بدعم هائل في ظل وجود 90% من النواب اليوم وأدار الجلسة المستشار حنفي الجبالي.

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