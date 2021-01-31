المخرج مرقس عادل عن "في عز الظهر" : "صناعة فيلم مصر بنجم عالمي"

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يتولى المخرج مرقس عادل، اخراج فيلم "في عز الظهر" للنجم العالمي مينا مسعود، والمقر بدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.



وقال مرقس عادل، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن فيلم "في عز الظهر" ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن، وتدور أحداثه في العديد من الدول الأوربية وفي مصر أيضا.



وأضاف "عادل" بأن الفيلم يعد تحدي لطيف من حيث صناعة فيلم مصر ولكن بنجم عالمي، قائلاُ:" تحدي انا شايفه مختلف تمام، واتمنى ان أوظف مينا مسعود بشكل مناسب".



وأضاف مرقس عادل، ان الفنان مينا مسعود ممثل مختلف، واتمنى أن الفيلم يليق به وظهره للعالمية بشكل جيد، قائلاُ:" بتمنى يكون الفيلم اضافة للسينما بطريقة قوية".



وتابع المخرج مرقس عادل، بانه حاول كثيرا الوصول الى مينا مسعود حتى أرسل له 5 قصص واختار قصة فيلم "في عز الظهر".



واختتم "عادل: حديثه موجها رسالة للجمهور قائلاُ:" أنا أوعدهم انهم هيشوفوا فيلم مختلف تماما، وكمان الأسماء والتركيبة اللى في الفيلم".



فيلم "في عز الظهر" بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمود حجازي ومحمد عز ومحمد على رزق وميرنا نور الدين ومن تأليف كريم سرور واخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول رئيس عصابة دولية ويجسده مينا مسعود، وترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع ميرنا نور الدين.









