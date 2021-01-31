باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي
الأحد 31/يناير/2021 - 08:58 م
محمد الصو
رفض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكانت إدارة الزمالك، اقترحت خروج محمد عبدالسلام مدافع
الفريق الشاب، على سبيل الإعارة ومناقشة العروض المقدمة له، من أجل اكتساب الخبرات.
وطالب باتشيكو، ناديه بعدم التنازل عن خدمات لاعبه، خاصةً
أنه صغير في السن، ورغبته في الاعتماد على خدماته خلال الفترة المقبلة.
ويعد محمد عبد السلام، واحد من اللاعبين الذين ساهموا مؤخرًا
في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي
أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.