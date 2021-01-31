باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

الأحد 31/يناير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو

رفض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وكانت إدارة الزمالك، اقترحت خروج محمد عبدالسلام مدافع الفريق الشاب، على سبيل الإعارة ومناقشة العروض المقدمة له، من أجل اكتساب الخبرات.

 

وطالب باتشيكو، ناديه بعدم التنازل عن خدمات لاعبه، خاصةً أنه صغير في السن، ورغبته في الاعتماد على خدماته خلال الفترة المقبلة.

 

ويعد محمد عبد السلام، واحد من اللاعبين الذين ساهموا مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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