برلماني يطالب بدعم العراق في استيرداده آثاره المهربة إلى تركيا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
طالب محمود عصام عضو مجلس النواب، وزارة السياحة والآثار بضرورة دعم ومساعدة دولة العراق الشقيقة في استيرداد آثارها المهربة خاصة المتواجدة في تركيا.

وأكد عصام، أن "وزارة الآثار يجب أن تتعاون مع نظيرتها العراقية في استيرداد الآثار المهربة، فيجب ألا تسمح مصر لأي دولة مثل تركيا بأن تسرق هوية دولة عربية شقيقة مثل العراق".

وأضاف أن "البرلمان المصري يرحب في التعاون مع نظيره العراقي في مجال الآُثار سوى ترميم الآثار العراقية التي دمُرت في الحروب أو استيرداد الآُثار المهربة خارج العراق سوى التي هُربت إلى تركيا أو غيرها".

وتعاني العراق من أزمة تهريب الآثار خاصة في تركيا، وكان وزير الآثار والسياحة خالد العناني قد اتفق مع نظيره العراقي حسن ناظم في مجال استيرداد الآثار المهربة.

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