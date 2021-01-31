برلماني يطالب بدعم العراق في استيرداده آثاره المهربة إلى تركيا

طالب محمود عصام عضو مجلس النواب، وزارة السياحة والآثار بضرورة دعم ومساعدة دولة العراق الشقيقة في استيرداد آثارها المهربة خاصة المتواجدة في تركيا.





وأكد عصام، أن "وزارة الآثار يجب أن تتعاون مع نظيرتها العراقية في استيرداد الآثار المهربة، فيجب ألا تسمح مصر لأي دولة مثل تركيا بأن تسرق هوية دولة عربية شقيقة مثل العراق".





وأضاف أن "البرلمان المصري يرحب في التعاون مع نظيره العراقي في مجال الآُثار سوى ترميم الآثار العراقية التي دمُرت في الحروب أو استيرداد الآُثار المهربة خارج العراق سوى التي هُربت إلى تركيا أو غيرها".



