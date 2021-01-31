تعليق جديد من سفيرنا في أثيوبيا بشأن مفاوضات السد

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أكد السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أثيوبيا، أن مطالب مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة واضحة، وهى التوصل لإتفاق قانوني ملزم بشأن ملىء الخزان وتشغيل السد.



وأشار "عبدالخالق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن خطوط مصر الحمراء في ملف سد النهضة شديدة الوضوح، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يراعي حقوق دولتي المصب وحقوق أثيوبيا في التنمية.



وأوضح أن الاتحاد الأفريقي هو الجهة التي ترعى مفاوضات السد ولكنها شهدت قدر من التعثر نتيجة غياب الإرادة السياسية من الجانب الأثيوبي.

