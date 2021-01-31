تعليق جديد من سفيرنا في أثيوبيا بشأن مفاوضات السد

الأحد 31/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أثيوبيا، أن مطالب مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة واضحة، وهى التوصل لإتفاق قانوني ملزم بشأن ملىء الخزان وتشغيل السد.

وأشار "عبدالخالق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن خطوط مصر الحمراء في ملف سد النهضة شديدة الوضوح، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يراعي حقوق دولتي المصب وحقوق أثيوبيا في التنمية.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي هو الجهة التي ترعى مفاوضات السد ولكنها شهدت قدر من التعثر نتيجة غياب الإرادة السياسية من الجانب الأثيوبي.

أخبار تهمك

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

منذ ساعة

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

كندي يلتهم "الوجبة المستحيلة".. تفاصيل

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ 36 دقيقة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

07:59 م

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

06:08 م

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع