المدفأة القاتلة.. «الفجر» ترصد 3 وقائع صادمة بطلتها المدفأة الكهربائية في المنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري


شعورك بالبرد القارص قد يجلب لك عدم النوم مطلقا فالبطانية لوحدها لن تشعرك بالدفئ الكافي الذي تحلم به فتفكر ماذا لو أشعلت المدفئة أثناء نومي حتما لا يحدث شئ فتشعلها وتذهب في ثبات عميق ولكن المفاجئة انك لن تعلم انك معرض للأختناق بسبب نقص الاكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون أو تكون عرضة للحرائق بسبب ماس كهربائي قد يحدث لك اثناء النوم هذا ما حدث بالفعل في محافظة المنيا.

لذلك رصدت «الفجر» ثلاث وقائع كارثية بسبب الدفايات الكهربائية

خَلد «بدر. غ. ن»، 44 عاما، وزوجته «مريم. ي. ج»، 32 عاما، الي النوم حالمين بأستمرار حياتهم مثل باقية أيامهم يرتبون ماذا يفعلون في الصباح الباكر عندما يستيقظون ولكن هذه الليلة كانت شديدة البرودة مما جعلهم أشعلوا المدفئة أثناء نومهم ولكنهم لم يفيقوا من نومتهم الأخيرة حدث ذلك بسبب إختناقهم بغاز ثانى أكسيد الكربون جراء قيامهما بالتدفئة داخل المنزل على موقد، مما تسبب في وفاتهما. بينما أنقذت العناية الإلهية أبناءهما اللذان ينامان في غرفة أخرى.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل أحد العقارات السكنية بناحية كدوان بمدينة المنيا،تم نقل جثتي المتوفيين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

"ماس كهربائي وحرائق تنتهي بكارثة" بينما كان ينام الرجل الثمانيني "عبدالحكيم أحمد" 88 عاما، موظف بالمعاش، خارج الغرفة وترك زوجته في غرفة نومها وانه اعتاد علي النوم بمفرده أشعلت النيران في غرفة زوجته "صديقة عبدالجواد " 75 عاما، واحتراق محتويات الغرفة،مما أسفر عن وفاتها.

تعود أحداث الواقعة عندما انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة رئيس مباحث مركز المنيا، وتبين نشوب حريق في غرفة بالطابق الأول، بمنزل مكون من طابقين في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، فيما تبين أن سبب الوفاة" ماس كهربائي من دفاية كهربائية" كانت في حجرة المتوفية،

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، كما أيدت تحريات المباحث ذلك، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار العمل الجنائي، وتحرر المحضر رقم 1240 لسنة 2017 إداري مركز شرطة المنيا، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

"دفاية كهربائية تنهي حياة أسرة كاملة" انتظرت والدة الضحية أبنها وزوجته وابنهم الطفل الذي لم يتعدي عامين للأفطار معا وحينها تأخروا علي موعد الافطار علي غير العادة...توجهت والدة الضحية لتطرق باب شقة نجلها، وبعد محاولات عديدة لم يستجب لها أحد، استنجدت بالجيران الذين أسرعوا بكسر باب الشقة؛ ليكتشفوا المأساة

لفظت انفاس أبنها 30 عاما وإبنه الذي يبلغ من العمر عام ونصف وزوجته في حالة حرجة قاموا بنقلها إلى المستشفى.
يرجع ذلك بسبب أن دفاية كهربائية انهت حياة أسرة كاملة بقرية زعبرة في مدينة ديرمواس، التابعة لمحافظة المنيا
أشعل الاب دفاية كهربائية هربًا من برد الشتاء، ونسيها ونام، ليلقى مصرعه اختناقًا مع طفله بعد استنشاقهما لكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
المدفأة القاتلة.. «الفجر» ترصد 3 وقائع صادمة بطلتها المدفأة الكهربائية في المنيا
المدفأة القاتلة.. «الفجر» ترصد 3 وقائع صادمة بطلتها المدفأة الكهربائية في المنيا
المدفأة القاتلة.. «الفجر» ترصد 3 وقائع صادمة بطلتها المدفأة الكهربائية في المنيا
المدفأة القاتلة.. «الفجر» ترصد 3 وقائع صادمة بطلتها المدفأة الكهربائية في المنيا

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