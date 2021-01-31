تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

الأحد 31/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي

ركز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  على المران ‏بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم الأحد في ثاني تدريبات الفريق بالدوحة، وأجرى أكثر من تقسيمة فنية استعدادًا لمواجهة الدحيل ‏القطري.‏

 

وقسم موسيماني خلال مران الأهلي اللاعبين إلى أربع مجموعات، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة ‏بمباراة الدحيل في بداية مشوار الفريق في مونديال الأندية.‏

 

وكان موسيماني قد عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي على ملعب الجامعة، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في المران.

 

يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري الخميس المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية، ‏المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

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