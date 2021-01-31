منتخب السويس يعلن الجهاز المعاون لـ "أيمن المزين" بالقسم الثاني



وجاء أسماء الجهاز المعاون للمزين كالتالي: سامح مسعد مشرف علي الكرة، و ايمن المزين مدير فني، وايمن حسين مدرب عام، و اينو احمد مدرب مساعد، واحمد عاصم مدرب مساعد، وغريب حافظ مدرب حراس محمد سعد مدرب أحمال فريد شوقي مدير اداري، و احمد فوكس ادارى، و سامح اداري، وجمعة انور رئيس جهاز الطبي، و دكتور حسام اصابات ملاعب، ومحمد شفيق علاج طبيعي، وعبدالستار علاج طبيعي.





وكان أعلن منتخب السويس أمس تولي ايمن المزين قيادة الفريق الأول خلفا لاشرف خضر المدير الفنى السابق بعد خسارة الفريق 6 نقاط متتاليية والترجع في جدول الترتيب الي المركز الرابع برصيد 17 نقطة.



ويستعد فريق منتخب السويس لمواجهة فريق الزرقا الجمعة القادم في تمام الساعة الثانية علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر بمجموعة القاهرة من دورى القسم الثانى.