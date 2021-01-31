منتخب السويس يعلن الجهاز المعاون لـ "أيمن المزين" بالقسم الثاني

الأحد 31/يناير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
استقر مجلس ادارة نادى منتخب السويس على أسماء الجهاز المعاون الجديد لايمن المزين المدير الفنى بدوري القسم الثاني.

وجاء أسماء الجهاز المعاون للمزين كالتالي: سامح مسعد مشرف علي الكرة، و ايمن المزين مدير فني، وايمن حسين مدرب عام، و اينو احمد مدرب مساعد، واحمد عاصم مدرب مساعد، وغريب حافظ مدرب حراس محمد سعد مدرب أحمال فريد شوقي مدير اداري، و احمد فوكس ادارى، و سامح اداري، وجمعة انور رئيس جهاز الطبي، و دكتور حسام اصابات ملاعب، ومحمد شفيق علاج طبيعي، وعبدالستار علاج طبيعي.

وكان أعلن منتخب السويس أمس تولي ايمن المزين قيادة الفريق الأول خلفا لاشرف خضر المدير الفنى السابق بعد خسارة الفريق 6 نقاط متتاليية والترجع في جدول الترتيب الي المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

ويستعد فريق منتخب السويس لمواجهة فريق الزرقا الجمعة القادم في تمام الساعة الثانية علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر بمجموعة القاهرة من دورى القسم الثانى.

أخبار تهمك

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يوافق على إعارة ثنائي الشباب للمقاصة والإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ 34 دقيقة

كندي يلتهم "الوجبة المستحيلة".. تفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ 14 دقيقة

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

07:59 م

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

06:08 م

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع