ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ووست هام

الأحد 31/يناير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

إرتقى ليفربول للمركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد الفوز على فريق نادي وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الأحد لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي بعد المباراة على النحو التالي :-

1- مانشستر سيتي 44 نقطة.
2- مانشستر يونايتد 41 نقطة.
3- ليفربول 40 نقطة.
4- ليستر سيتي 39 نقطة.
5- وست هام يونايتد 35 نقطة.
6- توتنهام هوتسبيرز 33 نقطة.
7- تشيلسي 33 نقطة.
8- إيفرتون 33 نقطة.
9- أستون فيلا 32 نقطة.
10- أرسنال 31 نقطة.
11- ساوثهامبتون 29 نقطة.
12- ليدز يونايتد 29 نقطة
13- كريستال بالاس 26 نقطة.
14- وولفرهامبتون 23 نقطة.
15- نيوكاسل 22 نقطة.
16- بيرنلي 22 نقطة.
17- برايتون 18 نقطة.
18- فولهام 14 نقطة.
19- وست بروميتش ألبيون 12 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.

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