طوخ يخسر من البلاستيك في دوري القسم الثالث

الأحد 31/يناير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
حقق فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق فوزاً غاليأ على مضيفه فريق طوخ بقيادة محمد ثابت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي طوخ، في ختام منافسات الجولة الحادى عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق البلاستيك بهدف محمد هشام كرشه من ركلة جزاء في الدقيقة 3 واضاف محمد إيسا الهدف الثاني في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.

وتمكن طوخ من تسجيل هدف عن طريق معتز احمد الدقيقة 44 من اللقاء، ليترفع رصيد البلاستيك إلى النقطة 18 محتلا المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق بنها المتصدر بينما يبقى فريق طوخ في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 20 نقطة
2- الغابه 19 نقطة
3- اسكو 19 نقطة
4- البلاستيك 18 نقطة
5- العبور 16 نقطة
6- مصر للتأمين 16 نقطة
7- اتحاد الشرطة 14 نقطة
8- ألماظة 14 نقطة
9- الشمس 13 نقطة
10- المرج 13 نقطة
11- الأميرية 13 نقطة
12- طوخ 9 نقاط
13- بهتيم 8 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراي القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطة وحيدة

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