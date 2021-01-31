حسين الشحات يشارك في جزء من تدريبات الأهلي مساء اليوم

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة مساء اليوم الأحد، خلال مران الفريق الثاني في قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.





وكان الشحات قد غاب عن تدريبات الكرة أمس بسبب شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية، قبل أن يدخل اليوم في جزء من التدريبات في إطار تحضيره للمرحلة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.



