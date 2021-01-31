تعادل مركز شباب الحمام والهلال في دوري القسم الثالث

الأحد 31/يناير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
أختتمت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية عشر بالقسم الثالث، حيث تعادل مركز شباب الحمام مع مركز شباب الضبعة بهدف لكل منهما ليرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة الثامنة، بينما رفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة التاسعة.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق الهلال بالضبعة مع مركز شباب برج العرب سلبيا ليرفع الهلال رصيدة للنقطة التاسعة، بينما رفع شباب برج العرب رصيدة لنقطتين .

وكانت مباريات الجولة قد أنطلقت بفريق الزهور علي الحرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف الصدارة من فريق الحرية في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

بهذا الفوز يرفع الزهور رصيدة للنقطة 11 ويتصدر المجموعة، بينما توقف رصيد الحرية عند النقطة التاسعة.

وعلي ملعب مركز شباب المطروح نجح فريق الشرطة تحقيق أول فوز له بالمحموعة بعد الفوز علي مطروح بهدف نظيف ليحصد الشرطة أول 3 نقاط له بالمجموعة ، ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الثالثة.
 
ترتيب المجموعة الثانية عشر 

1- الزهور 11 نقطة
2- الحرية 9 نقاط
3- مصري السلوم 9 نقاط
4- الهلال 9 نقاط
5- شباب الضبعة 9 نقاط
6- شباب الحمام 8 نقاط
7- مطروح 3 نقاط
8- الشرطة 3 نقاط
9- برج العرب نقطتان

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