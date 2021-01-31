تلا يتعاقد مع الحارس أيمن الفيل بدوري القسم الثالث

الأحد 31/يناير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حصل الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا على توقيع الحارس أيمن الفيل، حارس مرمى، عرب الرمل وسرس الليان وميت خلف السابق، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثالث.

وقام الفيل بالتوقيع للفريق التلاوي، في حضور عماد سرور المدير الفني، وأشرف مهدي وكيل اللاعبين، وإدارة مركز شباب تلا.

وتواجد الحارس في مركز شباب تلا، وقام بالتوقيع على العقود لمدة ثلاث مواسم ونصف، عقب فسخ تعاقدة مؤخراً مع ميت خلف.

ويملك تلا أربعة حراس مرمى، عبد الرحمن شبارة، وحسين رضا، وسيد مصباح، والحارس الصاعد أحمد مجدي.

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