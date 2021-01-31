سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع الكاميروني فابريس نجاه

الأحد 31/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع الكاميروني فابريس نجاه، ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحضر اللاعب إلى القاهرة، بعدما أنهى مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا التفاوض مع ناديه المغربي، ووقع نجاه على عقود الانضمام إلى الفريق في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ويبلغ فابريس نجاه من العمر 23 عاما، من مواليد 16 أكتوبر عام 1997، ويجيد اللعب في أكثر من مركز أبرزهم الظهير الأيسر، وفاز مع الرجاء المغربي ببطولة الدوري الموسم الماضي.

واستهل نادي سيراميكا كليوباترا صفقات يناير، باستعارة المهاجم أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي لنهاية الموسم، ثم التعاقد مع رجب عمران لاعب مصر المقاصة.

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