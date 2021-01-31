موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

الأحد 31/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة ضيفا ثقيلا هو الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، ضمن  إطار منافسات الجولة الحادية عشر البطولة المحلية.

 

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، بملعب المحلة.

 

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة لحساب منافسات الجولةالحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بشكل حصري عبر شاشتها.

 

وفي سياق آخر يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي أقرب الملاحقين.

 

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق غزل المحلة صاحب الأرض والضيافة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، حيث تعادل الفلاحين في خمس مباريات وفازوا في واحدة فقط مع الهزيمة في خمسة آخرين.

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