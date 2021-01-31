هبة مجدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أبهرت الفنانة هبة مجدي متابعيها، من خلال مشاركتها صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مجدي" في الصورة بللوفر موف، وشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ، مما آثار إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وياسمين صبري، ونهال عنبر، وأشرف زكي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
هبة مجدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها
هبة مجدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هبة مجدي الفجر اخبار الفجر الفنالفجر

أخبار تهمك

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ 43 دقيقة

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قبل غلق الميركاتو الشتوي.. ليفربول يخطط لضم نجم مغربي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

بعد ظهور مستريح " المنيا ".. لميس الحديدي للبنوك: ماذا أنتم فاعلون مع تراجع اسعار الفائدة؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيراميدز يعلن التعاقد مع أسامة جلال

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

هبة مجدي بلوك رقيق عبر "إنستجرام"

آيتن عامر تجذب جمهورها بإطلالة هادئة

شاهد.. أول ظهرو لياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة

"بالعدسات حاجة تانية"..ياسمين صبري تبهر متابعيها بشكل مختلف

ياسمين صبري تستعرض أناقتها داخل سيارتها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

08:58 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع