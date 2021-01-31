هبة مجدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

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أبهرت الفنانة هبة مجدي متابعيها، من خلال مشاركتها صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مجدي" في الصورة بللوفر موف، وشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ، مما آثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وياسمين صبري، ونهال عنبر، وأشرف زكي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.