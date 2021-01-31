الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن
الأحد 31/يناير/2021 - 07:46 م
الفجر السعودي
صدر عن الديوان الملكي بيانا اليوم الأحد بوفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن.
وقال البيان من الديوان الملكي: "انتقلت
إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل
سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه
وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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