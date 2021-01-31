الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن

الأحد 31/يناير/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

صدر عن الديوان الملكي بيانا اليوم الأحد بوفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن.  

 

وقال البيان من الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن الديوان الملكي الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن

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