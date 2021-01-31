القبض على متهم بإلقاء والدته المسنة في الشارع ببنها

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على شخص متهم بترك والدته المسنة، جالسة على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها، بعد أن أرغمها على بيع شقتها.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع"، 80 عاما، مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها علي بيع شقتها، ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك فى الشارع، وجرى ضبط إحدى نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علي صفحات مدينة بنها، صورا لسيدة مسنة، جالسة على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها، بعد أن أرغمها ابنيها على بيع شقتها.



وأكد رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ ساعات طويلة، مطالبين بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.