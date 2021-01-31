نائبة: أداء "النقل" فوق العالي.. والعمالة في "البترول" زائدة (فيديو)

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قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، إن كم العمالة بوزارة البترول والشركات التابعة لها كبير وزائد عن حاجة العمل.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن خسارة الشركات بسبب زيادة العمالة، حين أنها غير منتجة.



وأضافت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، أن أداء وزارة النقل فوق العالي.



ولفتت إلى أن أهم ما يعني الدولة هو المواطن المصري والأمن القومي، وارتقت بالإنسان ونقلته من أماكن عشوائية غير آمنة إلى أماكن أدمية لائقة.

