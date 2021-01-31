أستاذ فيروسات بجامعة شانتو الصينية: "نيباه" أعنف من كورونا (فيديو)



وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن أعراض الفيروس تشبه أعراض الأنفلونزا ولكن خطورته مهاجمة الجهاز العصبي بجانب الجهاز التنفسي ويؤدي للوفاة بنسبة كبيرة.



وأوضح أن الحالات المسجلة من الفيروس حتى الآن قليلة ومنتشر في آسيا وهو من عينة فيروسات الخفافيش ولا يوجد له علاج أو دواء حتى الآن وينتقل عن طريق الخفاض أو الخنازير أو الأغنام.



وأكد أن الفيروس لم يتحول إلى وباء أو جائحة حتى الآن ولكنه فيروس عنيف وأعنف من كورونا ووفياته أعلى من كورونا وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه من أكثر 16 فيروس أشد عدوى في العالم.



قال الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شانتو بالصين إن فيروس نيباه موجود منذ عام 1999 في مدينة ماليزية.