وكيل خطة البرلمان: ما أنجز خلال 4 أعوام في مجال النقل لم يتحقق على مدار 80 عامًا (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السكة الحديد في مصر موجودة منذ الاحتلال الإنجليزي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يمكن إقامة مصانع لخطوط السكة الحديد، في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس نظرا لما تتميز به من إعفاءات.

وأضاف أنه تم إعفاء مصانع منطقة قناة السويس من القيمة الاقتصادية من ضرائب القيمة المضافة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ازدهار الصناعة المصرية.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تم إنجازه في مجال النقل خلال 4 سنوات لم يتحقق على مدار 80 عاما.

واختتم أن الرئيس السيسي أول من فكر في تغيير شكل القرية المصرية بما يخدم المواطن البسيط.

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