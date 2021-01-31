"القومي للبحوث": فيروس "نيباه" لم يصل لمصر....ونراقب حركة الطيور المهاجرة جيدًا

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قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن فيروس نيباه ظهر في1998 في ماليزيا، وهو من الفيروسات التي تحدث طفرات وتغيرات بصورة سهلة للغاية، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يحدث وفيات سنويًا في بعض بلاد أسيا.



ولفت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن فيروس نيباه ينقل من خلال الخنازير والخفافيش، وقد ينتقل من إنسان لإنسان، وقد يصيب به الإنسان بدون أي أعرض، وقد ياتي بأعراض تنفسية حادة، وقد يؤدي إلى الالتهاب السحائي.



ولفت إلى أن فيروس نيباه لم يدخل مصر، ونراقب الوضع جيدًا، معقبًا: "بنراقب الطيور المهاجرة، ونرقاب الفيروسات التي تنقل عن طريق هذه الطيور"

