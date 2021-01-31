مي عمر توجه رسالة لجمهورها

الأحد 31/يناير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة مي عمر صورة من كواليس تصوير مسلسل ""لؤلؤ"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" في الصورة بجمبسوت جلد بني وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "الطيبون يخرجون الخير للناس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "لؤلؤ" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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