خبير: مصر أمام خيارين لا ثالث لها في أزمة سد النهضة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، إن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة دون موافقة مصر، ولم تصعد مصر ضد أديس أبابا بسبب تدخل الاتحاد لإفريقي.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر الآن أمام خياران في أزمة سد النهضة، الخيار الأول: مواصلة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، والخيار الثاني: اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة المتوقع أن يحدث في شهر يونيو يصل لـ13 مليار متر مكعب، وسيكون فارق كبير في فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا ما ترفضه مصر والسودان معًا.

وأضاف ان موقف الخرطوم أصبح متقاربًا إلى حد كبير مع مصر تجاه أزمة سد النهضة، ولكن هذا ليس كافيًا، فهناك حاجة لموقف موحد بين مصر وإثيوبيا في هذا الملف لحل الازمة.

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