انضمام صفاء الطوخي لمسلسل "كوفيد 25"

الأحد 31/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انضمت الفنانة صفاء الطوخي لطاقم عمل مسلسل "كوفيد 25"، مع الفنان يوسف الشريف، والذي من المقرر أن يخوض السباق الرمضاني الماقبل.

وأعلن عن ذلك الفنان يوسف الشريف عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب قائلا: "انضمام الفنانة الكبيرة صفاء الطوخي لمسلسل كوفيد 25".


مسلسل "كوفيد 25" يشارك به عدد من الفنانين منهم أيتن عامر، ايناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، صفاء الطوخى، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، عصام السقا، راندا البحيرى وفكرة وسيناريو وحوار انجى علاء.
انضمام صفاء الطوخي لمسلسل "كوفيد 25"
انضمام صفاء الطوخي لمسلسل "كوفيد 25"

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