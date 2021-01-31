1.8 مليار درهم تداولات الخليجيين في أسواق المال الإماراتية خلال يناير

ارتفعت وتيرة الاستثمارات الخليجية في أسواق المال الإماراتية خلال الشهر الأول من العام 2021 بعدما بلغت قيمة تداولاتهم نحو 1.8 مليار درهم بيعا وشراء شكلت نحو 5.3 % من اجمالي التداولات خلال شهر يناير الجاري حسب الاحصائيات الصادرة عن الأسواق.





وأظهرت الاحصائيات ميل هذه الشريحة من المستثمرين إلى الشراء في الأسواق المالية حيث أسفرت عمليات التداول التي نفذوها خلال شهر يناير عن صافي استثمارات بقيمة 210 ملايين درهم تقريبا.





كانت الأسواق المالية قد حققت ارتفاعات قوية منذ بداية العام الجاري ما شجع العديد من الأفراد و المحافظ المحلية والأجنبية على الاستثمار في شريحة كبيرة من الأسهم المتداولة، وسط استمرار الشركات بالإعلان عن بيانات مالية إيجابية عن أعمال العام 2020 .





و تفصيلا فقد بلغت قيمة تداولات الخليجيين في سوق دبي المالي خلال شهر يناير نحو 1.17 مليار درهم بيعا وشراء، تشكل نحو 8.3% من اجمالي الصفقات المبرمة في السوق و التي وصلت قيمتها إلى 14.1 مليار درهم بيعا وشراء .. في حين بلغ صافي استثمارات الخليجيين في سوق دبي المالي نحو 116 مليون درهم خلال شهر يناير .





وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة تداولات الشريحة نفسها من المستثمرين 620 مليون درهم بيعا وشراء.،تشكل 3.1% تقريبا من اجمالي التداولات في السوق والتي وصلت الى نحو 19.63 مليار درهم بيعا وشراء في شهر يناير .





و وصل صافي استثمارات الخليجيين في سوق العاصمة إلى نحو 90 مليون درهم وفقا لما أظهرته احصائيات السوق .