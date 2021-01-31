محافظ قنا يكشف تكلفة تطوير القرى بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الشاملة تشمل ربوع مصر وخاصة أهالي الصعيد، مؤكدًا أن هذه المبادرة سوف تغير حياتهم بصورة كبيرة.

وأضاف "الداودي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت تطوير ما يقرب من 1500 قرية بتكلفة وصلت إلى 650 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت تطوير 16 قرية في محافظة قنا تبعها 32 قرية بتكلفة وصلت إلى 1.2 مليار، أما في المرحلة الحالية سيتم تطوير 86 قرية في 5 مراكز تستهدف تحسين أحوال ما يقرب من 1.4 مليون نسمة من أهالي الصعيد بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه.

وأكد أنه خلال 3 سنوات سيكون جميع قرى قنا حدث فيها تنمية شاملة من طرق وكهرباء وصرف صحي والملفات الأولى بالرعاية على رأسها التعليم والصحة وتوفير مشاريع لأبنائها حتى لا يضطرون إلى النزوح للقاهرة أو مبنى المحافظة.

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