نائب لوزير البترول: الفساد للركب في تعيينات الوزارة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة




أكد النائب أحمد فرغل عضو مجلس النواب، في تعقيبه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، أن هناك فساد ورشاوى في التعيينات، سواء تعيينات المهندسين أو العمالة اليومية، مطالبا بضرورة العمل على التحقيق في الأمر، قائلا: هناك فساد للركب في التعيينات بقطاع البترول.


وانتقد "فرغل" أوضاع بعض شركات البترول، مؤكدا أنها تحولت إلى عزب لرؤساء هذه الشركات، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن حقل ظهر في محافظة بورسعيد، إلا أنه يتم الاستعانة بعمالة من خارج بورسعيد.



جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.




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