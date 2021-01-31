إسرائيل تسجل 2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 2596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ634 ألف حالة، تعافي منهم 558 ألف حالة.

 

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4745 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1162 حالة خطرة و298 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

 

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن ثلاثة ملايين شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم بينما حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية منه.

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