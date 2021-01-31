برلماني: وارد إجراء تغيير وزاري الفترة المقبلة (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب رفضه لمظهر التفاف النواب حول الوزراء أثناء تواجدهم في البرلمان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها طريقة في العمل ولا تقبل بما يشهده البرلمان من التفاف حول الوزراء لتقديم بعض الطلبات خاصة.

وتابع أن إشادة بعض النواب بالوزراء بعد إلقاء الوزير كلمته أمر لا يمثل أزمة خاصة أن المناقشة تكون مفتوحة وكل عضو لديه حرية توجيه الشكر أو انتقاد أي وزير.

وأوضح أن وزير النقل ألقى كلمته بكل التفاصيل وسيتم العرض على هيئة المجلس وتلقى الوزير عدد من الاقتراحات وأثنى عليها ووعد بتنفيذها.

وأشار إلى أن بعض الوزراء عليها ملاحظات خاصة وزير الإعلام وبعض الوزراء يحصلن على تقييم جيد وسيتم تحديد التقييم النهائي بعد انتهاء إلقاء جميع وزراء من إلقاء كلماتهم وسيكون ذلك بنهاية الأسبوع المقبل ومن الوارد إجراء تغيير وزاري بعد الانتهاء.

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