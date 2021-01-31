داعية: الطلاق الشفوي صحيح.. والخروج من الإسلام يحدث بكلمة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه أكد على قدسية الزواج، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الحديث على أن الطلاق الشفوي لا يقع امر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "الدخول إلى الإسلام بكلمة، والخروج من الإسلام بكلمة، ولذلك الطلاق الشفوي يقع ".

وشدد على ضرورة الإمساك باللسان وعدم الإكثار في الطلاق، حتى لا يعيش المرء في الحرام، عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي".

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