داعية: زواج التجربة "باطل وزنا"



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الله عز وجل أطلق على الزواج الميثاق الغليظ، وهذا واضح في قوله تعالى: "وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا"، ولا يمكن ان نطلق على هذا الزواج المقدس بالتجربة.



ولفت إلى أن زواج التجربة إذا كان محدد بمدة فهذا يعني انه زواج متعة، وهذا الأمر بالإجماع محرم، معقبًا: "زواج المتعة كان في صدر الإسلام مباح، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عنه،...تحديد مدة في عقد الزواج يعني أن عقد الزواج باطل، وزنا".



قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن زواج التجربة يعد تلاعبًا بالألفاظ وتدليس، لافتَا إلى أن المحامي الذي أطلق هذا النوع من الزواج تلاعب بالألفاظ، وهذا الامر حرام شرعًا.